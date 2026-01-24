Potrebbe muoversi da un momento all'altro il mercato dell'Inter. Nel pomeriggio di oggi i colleghi di Sky Sport hanno rilanciato la notizia della trattativa ripresa Besiktas e l'Inter per la cessione di Luis Henrique. La formula di cui si sta discutendo è quella di prestito con diritto di riscatto, con i nerazzurri che vorrebbero inserire l'obbligo di riscatto. Non si tratta di un'operazione facile e imminente, ma il club nerazzurro ci prova perché sull'altro binario viene svolto un lavoro per avvicinarsi a Ivan Perisic