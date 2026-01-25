Weekend di relax per gli interisti che dopo essere scesi in campo e aver vinto lo scorso venerdì, ottenendo peraltro una vittoria larghissima sul Pisa, possono adesso godersi qualche giorno tra famiglia e calcio... giocato dalle avversarie. A proposito di avversarie, oggi toccherà alle quattro inseguitrici dell'Inter sfidarsi tra di loro, un assist alla squadra di Chivu che potrà approfittare di qualche punto di vantaggio rispetto ad almeno due di loro. Troppa rilassatezza però non fa al caso di tutti, come dimostra il video pubblicato da Augstina Gandolfo, moglie del capitano, che ritrae un solito indomo Lautaro Martinez, serenamente in tenuta da casa ma mai con le mani in mano. Piumino catturapolvere in mano e via di pulizie casalinghe.

Superficiali, ma necessarie le accortezze del capitano nei confronti delle sue infinite statuine da MVP e trofei personali. La solita 'fissazione' che non stupisce nessuno, specie la moglie Agus di tanto in tanto punzecchia con ironia e sorrisi il Toro: "Una domenica qualunque a casa".