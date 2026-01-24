Alessandro Calori, allenatore, ha parlato ai microfoni di Tuttomercatoweb soffermandosi sulla lotta al vertice che sta caratterizzando questo campionato. L'Inter, nel frattempo, prova la fuga: "Napoli e Milan possono ancora insidiare l'Inter. E anche la Juve, nonostante l'ultima sconfitta è in crescita. Domenica c'è uno scontro diretto importante contro il Napoli che può dire tanto".