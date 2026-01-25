Leon Jakirovic è pronto per iniziare la sua avventura con l’Inter. Per un trasferimento, quello in Italia, che sarebbe potuto avvenire già la scorsa stagione, ma non ai nerazzurri, bensì – come appurato da FcInterNews - alla Juventus. Un anno fa infatti i bianconeri avevano offerto 1,5 milioni di euro alla Dinamo Zagabria per il cartellino del calciatore, proposta rifiutata dai croati, che nel frattempo aveva deciso pure di portare in prima squadra il ragazzo che pochi giorni fa è diventato maggiorenne.

Fortemente voluto da Ausilio e Baccin, Jakirovic era sul taccuino del club di Viale della Liberazione da tempo, con la dirigenza interista che ha deciso di investire ora sul giovane perché sicura che possa rinforzare con qualità l’Under 23. Dal canto suo lo stesso Leon ha spinto per trasferirsi a Milano in questa finestra di mercato proprio per ritrovare minutaggio, dato che a Zagabria era comunque chiuso in prima squadra.