Nonostante sia finito al centro delle critiche nell'ultimo periodo, alcuni dati statistici sono dalla parte di Nicolò Barella. Nessuno ha creato più occasioni per i compagni in questa Serie A: il centrocampista dell'Inter è a quita 50, al pari di Aarón Martín. Allargando lo sguardo ai cinque principali campionati europei, invece, solo Bruno Fernandes, David Raum e Kylian Mbappé hanno fatto meglio del numero 23 nerazzurro. Lo riporta Opta.