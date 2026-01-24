L'errore che ha sbloccato lo 0-0 permettendo a Stefano Moreo di firmare la sua prima rete della serata ha lasciato il segno in Yann Sommer, che al termine di Inter-Pisa ha voluto scusarsi con i tifosi nerazzurri attraverso Instagram. Il portiere si è limitato a pubblicare un emoticon con le mani giunte accompagnato da due pallini, uno nero e l'altro azzurro. Perché non serve aggiungere altro.