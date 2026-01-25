Il Milan sarebbe disposto a sborsare venti milioni di euro per ingaggiare Mario Gila dalla Lazio la prossima estate, quando entrerebbe nel suo ultimo anno di contratto con i capitolini. E' quanto si legge su Diario AS, secondo cui ci sarebbero altre offerte sul tavolo per il difensore spagnolo, sebbene quella rossonera sia una delle più allettanti. Si è parlato anche di Inter nelle ultime settimane, voci che si sono intensificate dopo la visita in sede del suo agente Alejandro Camano (leggi la nostra esclusiva).

In questa vicenda, il Real Madrid resta spettatore interessato, visto che incasserebbe il 50% del prezzo dell'eventuale cessione.