Dopo la rotonda vittoria per 3-0 in casa dell'Union Berlino, Niko Kovac, allenatore del Borussia Dortmund, ha voluto elogiare i suoi ragazzi finiti un po' nel mirino delle critiche specie dopo la sconfitta in Champions a Londra: "Non è stato sempre un bel match ma lottare era ciò che contava. Se avessimo cercato il calcio estetico oggi sarebbe finita male. Abbiamo accettato la battaglia, mettendo più foga agonistica che finezza, e abbiamo ottenuto il risultato che cercavamo", ha affermato ai microfoni di Sky Sports Deutschland.

Kovac manda anche un messaggio al suo difensore Nico Schlotterbeck: "Vogliamo tutti che resti e il club farà di tutto per trattenerlo, ma l'ultima parola spetta a lui. Il mio sesto senso è positivo: Nico è un simbolo, una figura in cui il Dortmund si identifica totalmente".