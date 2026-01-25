Se per la corsia di destra l'Inter tenterà di riportare a casa Ivan Perisic, il mercato (specie in ottica giugno) continua a tenere alta l'asticella dell'attenzione e dell'occupazione dei dirigenti di Viale della Liberazione. Nelle scorse settimane Ausilio e compagnia "si muoveranno già per sistemare la questione portiere, con Sommer destinato a salutare a giugno". Per il post-svizzero i nomi sul taccuino sono diversi, ma "il gradimento per Vicario è noto da tempo e un tentativo sarà fatto".

Non solo portiere e non solo operazioni in entrata: è difatti "in chiusura ormai la trattativa per la cessione di Tomas Palacios. Il difensore classe 2003, che in nerazzurro ha collezionato appena ventisei minuti in tre presenze totali, vestirà la maglia dell’Estudiantes: volerà in Argentina con la formula del prestito con diritto di riscatto".