È vicina a sbloccarsi l'impasse per Tomas Palacios. Secondo le ultime novità riportate dal giornalista Cesar Luis Merlo, infatti, l'Inter ha trovato l'accordo con l'Estudiantes di Juan Sebastian Veron per il passaggio in prestito del giovane difensore argentino al Pinchae dopo aver rifiutato diverse offerte l'ex Talleres ha detto sì alla proposta della squadra di La Plata. Si tratterà, come avvenuto per il passaggio di Valentin Carboni al Racing Avellaneda, di un prestito annuale con diritto di riscatto. Palacios partirà già domani mattina alla volta dell'Argentina per il consueto iter di visite mediche e firma. 

