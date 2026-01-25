L'Inter resta forte su Ivan Perisic, sognando un ritorno che permettere a Cristian Chivu di tamponare l'emergenza sulle fasce scattata con i lunghi tempi di recupero di Denzel Dumfries. Ieri il croato è partito dalla panchina nella sfida di Eredivisie tra PSV Eindhoven e NAC Breda, terminata con il punteggio 2-2 e con l'ingresso del classe '89 nell'ultima mezz'ora di gara.

L'esclusione iniziale però non c'entra nulla con le voci di mercato, assicura il tecnico Peter Bosz ai microfoni di ESPN: "Ivan ha quasi 37 anni e giochiamo tante partite in poco tempo. C'è un breve periodo tra Newcastle e questa partita. Abbiamo anche dovuto viaggiare. Mi piacerebbe averlo con me, ma preferibilmente per un periodo più lungo".