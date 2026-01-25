Quest'oggi, nella gara contro il Como, Beatrice Merlo raggiunge il traguardo delle 150 partite con la maglia dell'Inter Women. Ai microfoni di RAI Sport, la bandiera delle nerazzurre presenta la sfida contro le lariane: "Partita complicata, veniamo da grandi vittorie che ci hanno tirato su l'umore. Però oggi è uno scontro diretto con una squadra distante due punti da voi. Ci aspettiamo una partita difficile contro una squadra sorprendente, vediamo cosa succederà".

Si parla poi delle 150 presenze in nerazzurro.

"È un traguardo che ho sempre sognato e oggi posso raggiungerlo. Sono orgogliosa perché l'Inter per me è casa. La dedica è per la famiglia, che mi ha sempre supportato. Anche oggi, nonostante problemi di macchine".

Torneo aperto su tutti i fronti.

"Il campionato è aperto, ogni partita vale tre punti quindi agiremo di partita in partita".