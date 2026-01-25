Il centrocampista del Borussia Dorrtmund Emre Can commenta così la vittoria ottenuta contro l'Union Berlino ai microfoni dei canali ufficiali del club tedesco: "Siamo stati molto criticati nelle ultime settimane, e giustamente, ma oggi sono incredibilmente orgoglioso dei ragazzi. Non è mai facile giocare qui; bisogna tenere duro. E ci siamo riusciti per 90 minuti. Complimenti alla squadra. Vero calcio maschile, non sempre bello, ma i punti sono ciò che conta, e la lotta ha dato i suoi frutti. Il totale dei punti in Bundesliga è discreto. Direi che c'è più potenziale in Champions League. Mercoledì abbiamo una partita molto, molto importante, ma siamo sulla buona strada per la Bundesliga".