La sfida tra Juventus e Napoli, in programma oggi alle 18 all'Allianz Stadium di Torino, è particolarmente sentita anche da Maradona jr. Il figlio del Pibe de Oro ne parla con La Repubblica, ammettendo di non aver ancora digerito l'arrivo di Luciano Spalletti sulla panchina bianconera: "Che effetto mi fa? Brutto, da tifoso del Napoli non mi ha fatto piacere - dice l'argentino -. Poi però mi sono reso conto che il calcio è cambiato, la professione si è evoluta. Vale anche per Conte, che ha allenato oltre la Juventus pure l'Inter".