Radja Nainggolan si è presentato subito benissimo ai suoi nuovi tifosi del Patro Eisden. Il nuovo arrivato ha aperto le marcature del match contro l'RWDM Molenbeek con una splendida volée di prima intenzione appena dentro l'area di rigore avversaria. La gara ha visto poi la vittoria della squadra biancomalva col punteggio di 4-2.

| Radja Nainggolan scoort z’n eerste doelpunt voor Patro Eisden en hoe! 🚀 #RWDPAT pic.twitter.com/bGVhdiqzMi — DAZN België (@DAZN_BENL) January 24, 2026