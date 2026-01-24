Altri due gol e l'ennesima prestazione super in una stagione fin qui da urlo. Aleksandar Stankovic ha trascinato il Club Bruges nella vittoria contro il Waregem. La partita è finita con il risultato di 4-3 e il figlio d'arte, partito titolare, ha segnato due gol.

Per Stankovic si tratta del terzo gol in pochi giorni, dopo la rete siglata in Champions nel poker rifilato dalla squadra belga al Kairat. L'Inter lo ha ceduto la scorsa estate, ma ha voluto mantenere il controllo sul cartellino.

C'è una doppia recompra: una valida per il 2026 a 23 milioni di euro e un'altra per il 2027 a 25 milioni di euro. Diversi top club europei hanno messo gli occhi su di lui, resta da capire quale sarà la strategia nerazzurra su uno dei migliori prodotti della sua cantera.