Il tecnico della Cremonese Davide Nicola commenta in conferenza stampa la sconfitta contro il Sassuolo: "Secondo me i primi dieci minuti sono stati brutti, non siamo riusciti a trovare il tempo giusto nell’uscire in pressione e siamo rimasti troppo spesso aperti a tre, non siamo stati abili a subire il gol. Poi la partita è stata più equilibrata con un 3-5-2 che diventava un 4-4-2, dobbiamo riconoscere che in questo momento non troviamo continuità e poi abbiamo pochi uomini a disposizione. Questo ovviamente si ripercuote tutta sulla tranquillità in campo. Io non sono scontento, l’abbiamo interpretata con coraggio, mi dispiace non aver trovato il risultato ma si va avanti con dedizione".

A partita in corso, Nicola ha dovuto rinunciare a Michele Collocolo per un problema fisico: "Il ragazzo ha sentito una fitta, scopriremo nei prossimi giorni l’entità dello stop. Dovremo trovare alternative, ce le inventiamo. Tra una settimana finisce il mercato, sappiamo cosa vogliamo, dobbiamo avere lucidità anche lì, il bello della stagione inizia adesso. Tempi e trattative non spettano a me, noi abbiamo affrontato le ultime due partite con una rosa in difficoltà, per la partita fatta oggi potevamo comunque strappare un punto. Ciò non cambia che in questa settimana dobbiamo definire trattative e rosa, siamo uniti in un unica direzione".