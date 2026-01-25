Ricomincia come peggio non poteva il campionato dell'Hajduk Spalato, battuto tra le mura amiche del Poljud dall'Istra, capace di imporsi col punteggio di 2-1: le reti degli istriani arrivano nel primo tempo grazie alle firme di Smail Prevljak e Emil Frederiksen, non basta alla squadra dalmata l'autorete di Logi Hrafn Robertsson all'83esimo. Partita giocata per intero da Branimir Mlacic, che ha rimediato anche un'ammonizione. 

