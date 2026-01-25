Dopo aver vinto il primo round dei quarti di finale della Coppa Italia battendo 2-0 la Ternana, l'Inter Women torna di nuovo in campo nella Serie A femminile 2025/26. Le nerazzurre affrontano il Como Women nell'11esima giornata di campionato, l'ultima del girone d'andata. Si gioca allo stadio 'Città di Meda-Mino Favini' di Meda (kick-off ore 15) con queste formazioni:
COMO WOMEN (4-3-3): 22 Gilardi; 2 Marcussen, 14 Cecotti, 5 Howard, 6 Bergersen; 28 Kruse Madsen, 10 Chidiac, 19 Pavan; 33 Kramzar, 11 Berisha, 7 Nischler. A disposizione: 1 Capelletti, 30 Ruma, 8 Petzelberger, 9 Pinther, 16 Bernardi, 21 Picchi, 24 Rizzon. Coach: Stefano Sottili
INTER (3-5-2): 1 Rúnarsdottir; 3 Bowen, 24 Milinkovic, 5 Andrés; 13 Merlo, 10 Magull, 27 Csiszar, 8 Vilhjalmsdottir, 22 Schough; 31 Wullaert, 9 Polli. A disposizione: 32 Belli, 4 Pleidrup, 6 Santi, 7 Bugeja, 11 Van Dijk, 14 Robustellini, 16 Tomasevic, 18 Glionna, 20 Detruyer, 21 Tomaselli, 33 Bartoli, 44 Consolini. Coach: Gianpiero Piovani.
Arbitro: De Angeli
Assistenti: Della Mea - Nigri
Quarto Ufficiale: Borello
Autore: Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
