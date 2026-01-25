"Sto bene alla Juve, non andrei mai all'Inter". Le parole di Khephren Thuram, centrocampista della Juventus, non sono certamente passate inosservate, anche soprattutto alla luce delle voci che vedevano il giocatore bianconero accostato ai colori interisti. Oggi in tribuna c'era Marcus ad assistere alla sfida tra la Juve e il Napoli, così a fine partita Thuram ha parlato così: "Se mi ha detto qualcosa? "No, niente, niente, è la prima volta che mio fratello viene qua a vedermi giocare, ero molto contento che è venuto, solo questo", ha detto a DAZN.