Dopo oltre 4 mesi, Alieu Fadera trova la via della rete e si tratta di una marcatura decisiva, perché il gambiano regala al Sassuolo un successo prezioso ai danni della Cremonese. Il gol vittoria arriva dopo appena tre minuti, con Fadera che è il più lesto di tutti ad approfittare della respinta difettosa di Emil Audero sul tiro di Armand Laurienté e ribadire in porta. Con questo successo, il Sassuolo sale a quota 26, mentre la Cremonese rimane a quota 23.

Altra brutta notizia per il tecnico grigiorosso è l'ammonizione rimediata da Tommaso Barbieri: l'esterno della Cremo era in diffida e pertanto sarà squalificato per la partita di domenica prossima contro l'nter.