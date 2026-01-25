Si tinge di giallo la vicenda di mercato riguardante Alessio Romagnoli, che ieri sembrava aver giocato la sua ultima partita con la maglia della Lazio. Il difensore, secondo le indiscrezioni, aveva già raggiunto un accordo con i qatarioti dell’Al Sadd, ma il club capitolino questa domenica ha annunciato di non volerlo cedere a gennaio.
"La S.S. Lazio ribadisce che Alessio Romagnoli non è mai stato inserito sul mercato e comunica che il difensore rimarrà un giocatore biancoceleste - si legge in una nota stampa -. Nonostante le diverse richieste pervenute nelle ultime settimane, la volontà del Club è ferma nel trattenere un calciatore ritenuto elemento centrale del progetto sportivo sotto il profilo tecnico, umano e di leadership all’interno del gruppo squadra.
Autore: Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
