E alla fine arriva Dimash. Nel pieno del dramma sportivo, sotto di 2 gol in casa contro l'ultima in classifica in un contesto di pieno smarrimento, Cristian Chivu decide di entrare in tackle sulla gara e getta nella mischia Federico Dimarco che cambia letteralmente il destino dei nerazzurri milanesi, a tanto così dal rivivere incubi del passato. Invece la forza mentale di questo gruppo l'ha spinto oltre l'ostacolo, raddrizzando la situazione già prima dell'intervallo con Zielinski dal dischetto, Lautaro e il sempre più determinante Pio Esposito, il cui colpo di testa da ariete ha probabilmente indirizzato anche la ripresa. Il 6-2 finale è una punizione pesante per il Pisa che a lungo ha cullato il sogno di compiere un'impresa storica, prima di andare letteralmente a sbattere contro un muro di cemento.
Serata esaltante per chi l'ha vissuta dal primo all'ultimo minuto e ha affrontato una variegata serie di emozioni, un crescendo rossiniano che ha scongiurato scenari preoccupanti e che in altri tempi si sarebbero anche concretizzati. L'Inter però è stata brava a rimanere in partita, a non lasciarsi andare a una naturale demoralizzazione di fronte a una strada controsenso e a sfruttare finalmente una fetta significativa di occasioni create. Bravi quasi tutti, e quel 'quasi' merita riflessioni qualche riga più sotto. Devastante l'impatto di Dimarco, un innesto che rende merito alla mossa, alquanto sorprendente, di Chivu che però ha ribaltato il prosieguo del match pagando dividendi dopo appena 5 minuti, grazie al rigore firmato da Zielinski. I colpi di testa del capitano e di Pio, in modo figurativo, hanno espresso la volontà dell'Inter di continuare a volare alta. E nel secondo tempo, dopo la solita valanga di occasioni sprecate, ecco i gol dello stesso Dimarco (bellissimo), Bonny e udite udite Mkhitaryan a rendere sereno il finale di partita. Non certo un'abitudine da queste parti.
Avanti così, dunque, con un momentaneo e solo virtuale +6 sul Milan, +9 sul Napoli, +10 sulla Roma e +13 sulla Juventus, che andranno a incrociare le spade domani con inevitabile perdita di punti se la matematica non inganna. Era esattamente questo il momento di spingere sull'acceleratore e dopo la sconfitta contro l'Arsenal non era semplice rimettersi subito sul binario corretto. E lo sbandamento iniziale lo ha confermato. Prendiamoci con gioia questi 3 punti strappati dalle mani del Pisa con una furia che lascia ben sperare, concentrandoci sulle note positivie senza tuttavia perdere di vista quelle negative. Che ci sono e aleggiano come nuvoloni su questa squadra che però non si lascia influenzare.
Riflessione non richiesta: ieri sera sarebbe stata la partita ideale per riproporre Pepo Martinez, contro l'ultima in classifica e con un Sommer che continua a perdere colpi tra i pali. Invece lo svizzero è sempre lì al suo posto, in barba alle rotazioni che lo stesso Chivu aveva poreannunciato qualche settimana fa e che hanno premiato il solo De Vrij, sempre serio e affidabile. Inevitabile che a furia di tirare la corda questa si spezzi, soprattutto perché è vistosamente logora. Ed era scritto nelle stelle che Sommer commettesse il più banale errore da quando è all'Inter, servendo Moreo mentre è a 25 metri dalla porta e facendosi infilare con un pallonetto dalla distanza. Poi se qualcuno pensa di poterlo sollevare da responsabilità sul secondo gol, si accomodi. Non deve essere questa una crociata contro il portiere elvetico, ci mancherebbe. Però ignorare certi segnali evidenti è controproducente, anche perché i compagni stessi non sono sereni. La domanda sorge spontanea: Martinez è davvero così inaffidabile? Facciamo così: togliamoci il dubbio mettendolo alla prova, almeno avremo una risposta eloquente come quella che da tempo dà l'ex Bayern Monaco.
Seconda riflessione non richiesta: Luis Henrique. In campo per 34 minuti, poi sullo 0-2 Chivu decide di sacrificarlo sull'altare della rincorsa. Sostituzione punitiva o messaggio indiretto alla proprietà di manciniana o mourinhana memoria? A prescindere dalle reali motivazioni, è una mossa che dà la scossa alla squadra che tra il 39' e il 47' inizia e completa la rimonta prima del duplice fischio finale. Posto che LH non fosse tra i peggiori in campo in quel momento, è facile propendere per un malizioso messaggio a chi di dovere affinché si sbrighi a colmare la lacuna a destra. Quello che conta è non perdere l'ex Marsiglia dal punto di vista psicologico, dopo tanto lavoro per costruirlo un po' alla volta. Non possiamo permettercelo.
Terza riflessione non richiesta: l'Inter ha vinto, il resto conta poco.
Autore: Fabio Costantino / Twitter: @F79rc
Altre notizie - Editoriale
Altre notizie
- 23:59 videoInter-Pisa 6-2, Tramontana: "Mamma mia, roba da Pazza Inter! Dimarco onnipotente. Sommer..."
- 23:55 Inter-Pisa, la moviola - Marcenaro si perde qualche cartellino di troppo. Giusto il rigore: il braccio di Tramoni è largo
- 23:54 Chivu in conferenza: "Sommer e Luis Henrique? Fischiate me, non i ragazzi. Mercato, la società sa le mie richieste"
- 23:50 RAI Sport - Esposito, partiti i dialoghi per il rinnovo: previsto un importante ritocco dell'ingaggio
- 23:43 Pisa, Moreo a RAI Sport: "Due gol a San Siro restano per sempre. Male aver mollato nella ripresa"
- 23:41 Esposito a ITV: "I cori a San siro sono il massimo che si può ottenere. In Germania per dare il 100%"
- 23:37 Chivu a ITV: "Non puntiamo il dito contro le prestazioni individuali, il responsabile sono io"
- 23:34 Chivu a DAZN: "Il gol dell'1-0 è colpa mia, non di Sommer. Pio Esposito ha voglia di mettersi in gioco"
- 23:34 Pio Esposito a Sky: "Un onore sudare per questa maglia. La reazione che abbiamo avuto è tanta roba"
- 23:30 Pisa, Moreo in conferenza: "Paura dopo il rigore dell'Inter. Sono arrabbiato. Ci sta perdere, ma così è un po' troppo"
- 23:25 Pisa, Gilardino a Sky: "Dopo il rigore abbiamo perso le distanze, Dimarco ha fatto nettamente la differenza"
- 23:22 Bonny a ITV: "Vincere così è più bello, ora dobbiamo riposare bene per il Dortmund"
- 23:22 Pisa, Gilardino in conferenza: "Sconfitta brutta, nel secondo tempo tanta, tanta Inter. E quell'occasione di Canestrelli..."
- 23:20 Sky - Capitolo portiere: con il 'Dibu' Martinez discussioni su un biennale. Ma non è l'unico nome in lista: in primavera la decisione
- 23:17 Pisa, Moreo a DAZN: "Il primo gol? Ho visto Sommer fuori e ho calciato. Voglio salvare questa squadra"
- 23:14 Pisa, Gilardino a DAZN: "Serata amara e risultato pesante. Nel secondo tempo tantissima Inter, è fortissima"
- 23:09 Bonny in conferenza: "Tre gol in 8', l'esempio che siamo una squadra forte. Scudetto, abbiamo il dovere di provarci"
- 23:06 Dimarco Player of the Match: "Dopo la brutta parentesi dello scorso anno ho voluto azzerare tutto"
- 23:05 Esposito a DAZN: "Dalla Nord lo stesso coro di Vieri? Sono onorato, ma non mi piacciono questi paragoni"
- 23:02 Inter-Pisa, chi è stato il migliore? Cliccate e votate
- 23:00 Bonny a DAZN: "Di Dimarco il gol più bello. Io dovevo segnare il mio, se no mi ammazzavano"
- 22:50 Game, set, fuga: l'Inter passa dalle stalle alle stelle e travolge con un netto 6-2 il Pisa. Leadership Scudetto blindata
- 22:45 Inter-Pisa 6-2, Fischio Finale - Avvio horror, prosieguo comedy. La capolista si regala emozioni da allungo
- 22:42 Inter-Pisa, le pagelle - Dimarco game changer, Pio gol da coro. Chivu boccia Luis Henrique, ma Sommer?
- 22:35 liveIl POST PARTITA di INTER-PISA: ANALISI e PAGELLE. Collegamento in DIRETTA dallo stadio
- 22:21 Inter-Pisa, la risposta del Meazza in un freddo venerdì: quasi 76.600 spettatori
- 21:52 De Vrij al cambio campo: "Chivu ci ha detto di chiudere la partita, anche se dobbiamo stare attenti"
- 20:24 Carlos Augusto a DAZN: "Da quinto o da braccetto, darò sempre il meglio per l'Inter"
- 20:23 Pisa, Calabresi a DAZN: "Orgoglioso dei tifosi, qualsiasi risultato ci sarà combatteremo per loro per salvarci"
- 20:20 Cristian Chivu sarà tedoforo per Milano-Cortina. Onore accolto col sorriso: "Ho mal di schiena..."
- 20:18 Pisa, Gilardino a DAZN: "Inter prima della classe, per portare la nostra identità a San Siro serve coraggio"
- 20:08 Chivu: "Cresciuti rispetto a inizio stagione, manteniamo questa consistenza. Luis Henrique, un solo rimprovero"
- 19:58 UFFICIALE - Napoli, aspettando Giovane salutano Lucca e Lang: il primo va in Premier, il secondo in Turchia
- 19:54 Carlos Augusto a ITV: "Lavoriamo per essere tutti al top fisicamente. Pisa? Ormai non ci sono più partite facili"
- 19:43 Dal Brasile - Inter, pronta un'offerta subito per Robinho jr.. Il Santos orientato al no per un motivo
- 19:29 L'ultima(?) del designatore: per Inter-Pisa scelti assistenti 'stranieri' anziché guardalinee coi "'Bindoni' al posto del cuore"...
- 19:14 Garcia, all. Hajduk Spalato: "Mlacic, niente amichevoli per il mercato. Poi certe cose non dipendono da me"
- 19:00 Amelia: "Scudetto, vedo l'Inter distaccata dalle altre. E con questo ritmo..."
- 18:45 Como, Fabregas: "Classifica? Non la guardo, dobbiamo ridurre il gap tra il decimo posto e le big"
- 18:30 Lotta Scudetto, Renica: "Inter più avanti per due motivi. Rosa del Napoli forte, ma..."
- 18:15 Amoruso ricorda: "A gennaio mi arrivarono le richieste di Juve, Milan e Inter. Ecco perché scelsi i bianconeri"
- 18:00 Equilibri in testa alla classifica, la convinzione di M. Orlando: "La Roma può diventare l'anti-Inter"
- 17:45 Focus sul Pisa: toscani con una sola vittoria in campionato. E l'approccio tattico di Gilardino è chiaro
- 17:30 Luci a San Siro: Inter, l'anticipo col Pisa per tentare un nuovo allungo. E guardando le statistiche...
- 17:15 Fiorentina, l'ex Inter Fabbian si presenta: "Mi ha convinto il progetto, darò il mio meglio"
- 17:00 Giannichedda: "Se il Napoli perde con la Juve grande occasione per l'Inter. Contro l'Arsenal i nerazzurri hanno dimostrato..."
- 16:45 Mlacic-Inter, attesa per l'incontro con il nuovo agente Ramadani. L'Udinese ci pensa e si registra alla corsa: la situazione
- 16:30 L'Inter a caccia del terzo clean sheet di fila in A, non accade da un anno. Score perfetto contro le "piccole"
- 16:16 Sensi torna protagonista in Cipro e l'Anorthosis lo blinda: rinnovo fino al 2027
- 16:02 UFFICIALE - Balotelli riparte dagli Emirati Arabi. L'annuncio dell'Al Ittifaq: "Un nome che non ha bisogno di presentazioni"
- 15:48 Man. City, Guardiola incorona l'Arsenal: "E' la squadra migliore al mondo in questo momento"
- 15:33 Adani: "Dibu Martinez-Inter? Ha due p**** quadrate, lo metto tra i primi 3-4 al mondo. Se lo contestiamo..."
- 15:18 Post Sommer, Vicario resta un'opzione forte: è il profilo che piace di più all'Inter. La situazione
- 15:05 Ventola: "Dibu Martinez? L'Inter deve puntare su un portiere più giovane come Vicario e Caprile"
- 14:51 Borghi: "L'Inter non concretizza nel momento in cui fa meglio. Meriti a Pio, ma la ThuLa è il motore"
- 14:37 PSV, Bosz: "Qualità dal mercato o dobbiamo accontentarci dei giocatori che abbiamo. Un'ala? No, un attaccante"
- 14:23 Qui Pisa - Gilardino ne convoca 24 per l'Inter: riecco Akinsanmiro, c'è il nuovo arrivato Felipe Loyola
- 14:09 Dalla Turchia - Offerta ufficiale del Besiktas per Luis Henrique: chiesto un prestito con diritto. L'Inter dice 'no'
- 13:55 L'Inter piange la scomparsa di Cella, campione d'Italia in nerazzurro nel 1970/71: il cordoglio del club
- 13:40 Sky - Verso Inter-Pisa, le probabili scelte di Chivu: possibile riposo per Bastoni, Zielinski e Thuram
- 13:25 videoJakirovic ottiene l'idoneità sportiva e lascia il CONI. Nelle prossime ore la tappa in sede per la firma con l'Inter
- 13:10 Consolini: "Gruppo forte, pensiamo alla squadra prima che a noi. A Ivana ruberei..."
- 12:56 SI - Inter-Perisic, al momento non si registrano aperture ufficiali del PSV. Luis Henrique, no a tre sondaggi
- 12:42 Zuberek: "Io calciatore grazie a mio padre. L'infortunio mi ha dato più carica"
- 12:28 Cassano abbagliato dalla qualità di Sucic: "E' un talento, nelle movenze mi ricorda Prosinecki"
- 12:14 videoInter, via all'iter prima delle firme per Leon Jakirovic: il croato al CONI per l'idoneità sportiva
- 12:00 INTER-PISA, ULTIME e PROBABILE. SUCIC, JAKIROVIC, MLACIC... e PERISIC: è un'INTER alla CROATA
- 11:45 Caressa: "I ko dell'Inter con le big? Problema di struttura". Poi duro con Luis Henrique
- 11:30 Bergomi: "Inter-Arsenal, ecco dove sbagliano i nerazzurri. Pio maturo, ma la coppia resta Thuram-Lautaro"