L'Inter si muove sul mercato e punta il mirino su giovani promesse destinate a spiccare il volo. Tra queste c'è anche Kerim Alajbegovic, talentuoso attaccante classe 2007 in forza al Salisburgo. Secondo le informazioni raccolte da Reprezentacija.ba, infatti, il gioiello bosniaco non farà ritorno al Bayer Leverkusen (come inizialmente previsto) ma potrebbe comunque cambiare maglia già a gennaio: tra i club accostati al ragazzo vengono nominati Roma, Lazio e, appunto, Inter.

"Alajbegović ha un contratto con il Salisburgo fino al 2029, ma il Leverkusen ha il diritto di riscattarlo in qualsiasi momento - ricorda l'emittente bosniaca -. Il piano precedente prevedeva il ritorno di Alajbegovic al Leverkusen in estate, ma le informazioni di cui sopra suggeriscono che è probabile che vada a un terzo club, anche prima".