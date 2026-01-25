"Una forza stabile nel centrocampo del Club Brugge, e questa volta non è stato diverso. Ora possiamo definitivamente dichiararlo il miglior acquisto estivo del Club Brugge". Con questo giudizio, accompagnato da un otto pieno in pagella, il quotidiano belga Het Niewusblad ha commentato la performance sontuosa di Aleksandar Stankovic nel match tra Club Brugge e Zuite Waregem, dove è stato premiato col titolo di miglior giocatore dopo la splendida doppietta messa a segno.