Quando è entrato, il baricentro tecnico e offensivo si è notevolmente innalzato. Federico Dimarco è stato decisivo contro il Pisa e l'esterno nerazzurro ha immediatamente impensierito i toscani con cross affilati e tentatici davvero di pregevole fattura. I canali social interisti lo esaltano così: "Fissato nella mente", con l'immagine di Dimash che indica proprio l'importanza della testa.