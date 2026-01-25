Quando è entrato, il baricentro tecnico e offensivo si è notevolmente innalzato. Federico Dimarco è stato decisivo contro il Pisa e l'esterno nerazzurro ha immediatamente impensierito i toscani con cross affilati e tentatici davvero di pregevole fattura. I canali social interisti lo esaltano così: "Fissato nella mente", con l'immagine di Dimash che indica proprio l'importanza della testa.
Fissato nella mente pic.twitter.com/GupSiUkgw7— Inter ⭐⭐ (@Inter) January 25, 2026
Sezione: Inter Social Club / Data: Dom 25 gennaio 2026 alle 21:00
Autore: Niccolò Anfosso
Autore: Niccolò Anfosso
