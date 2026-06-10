Doppio incontro ieri per l'Inter sul fronte Oumar Solet. Come racconta oggi Tuttosport, il direttore sportivo Piero Ausilio ha promesso a Cristian Chivu di fargli avere un difensore centrale per il primo giorno di ritiro e ha quindi cominciato i colloqui. Prima con l'Udinese, poi con gli agenti del francese.

Udinese e Inter, riscatto per Marello e chiacchierata su Solet

Poco prima di pranzo il vertice con Gianluca Nani, un'ora buona di faccia a faccia nella quale è stata comunicata l'intenzione di riscattare il giovane Mattia Marello per 1 milione di euro (più un paio di milioni di bonus), quindi una chiacchierata su Atta e quella su Solet. "Ufficiosamente - si legge - le due società non avrebbero parlato di cifre per il trasferimento, ma le indiscrezioni raccolte specificano come l’Udinese valuti il cartellino del calciatore circa 25 milioni, mentre l’Inter partirebbe, per il ruolo di braccetto, da una base di 15-17 milioni più bonus, ecco perché, se le due parti si venissero incontro, si potrebbe chiudere a 20 milioni più bonus".

Solet-Inter, accordo di massima sul contratto

Da sottolineare come il contratto di Solet sia in scadenza nel 2027, ma l'Udinese ha un'opzione unilaterale di estensione per un altro anno e vuole vestire la casacca nerazzurra, come ribadito anche dal suo entourage. L'accordo è sui 2 milioni a stagione fino al 2031.