L’Inter torna subito in campo dopo la conclusione del ritiro di Donaueschingen. I nerazzurri hanno raggiunto Karlsruhe in pullman e oggi, alle 16.30, affronteranno la formazione locale, impegnata nella seconda divisione tedesca. La seconda amichevole dell’estate, dopo quella disputata contro l’SV Aasen, permetterà a Cristian Chivu di valutare i progressi compiuti nelle prime due settimane di preparazione. Il gruppo ha lavorato intensamente tra Appiano Gentile e la Foresta Nera, sfruttando anche temperature più favorevoli rispetto a quelle italiane.

Assenti Asllani e Massolin

Come scrive Il Corriere dello Sport, il tecnico avrà a disposizione quasi tutta la rosa. Le uniche assenze saranno quelle di Kristjan Asllani e Yanis Massolin, entrambi fermati da un risentimento muscolare. Le loro condizioni mettono in dubbio anche la partecipazione alla tournée asiatica. I pesanti carichi di lavoro potrebbero incidere sulla prestazione dei campioni d’Italia, ma rappresentano un passaggio necessario per accumulare condizione atletica. Durante il viaggio in Asia, infatti, lo staff dovrà ridurre l’intensità delle sedute per consentire ai giocatori di assorbire le ore di volo e il fuso orario.

Due giorni di riposo prima di Hong Kong

Al termine della partita, l’Inter rientrerà immediatamente a Milano. Chivu concederà due giorni di riposo alla squadra, che tornerà ad allenarsi mercoledì mattina ad Appiano Gentile. Nella tarda serata di mercoledì è prevista la partenza per Hong Kong. Il test contro il Karlsruhe sarà quindi l’ultima verifica europea prima della tournée, utile per misurare condizione, automatismi e risposte dei singoli dopo il duro lavoro svolto in Germania.