L’Inter ha ormai deciso da giorni di cambiare strategia sul mercato e concentrare le risorse sull’acquisto di Cristian Romero. Il difensore argentino del Tottenham è diventato il primo obiettivo della dirigenza nerazzurra per rinforzare il reparto arretrato. Secondo il Corriere della Sera, il club ha messo in secondo piano la ricerca di un esterno per spostare il tesoretto sul centrale argentino. "Continua il pressing dell’Inter su Cristian Romero. L’argentino è il sogno per la difesa nerazzurra ed è diventato l’obiettivo principale di questo mercato", scrive il quotidiano. La scelta rappresenta un cambio netto rispetto ai programmi iniziali. L’Inter aveva valutato diversi profili per le corsie, ma nessuno ha convinto per caratteristiche tecniche, costi e prospettive.

Contatti già avviati con l’entourage

La dirigenza ha iniziato da giorni i dialoghi con gli agenti del giocatore, ottenendo segnali positivi sulla disponibilità a trasferirsi a Milano. Romero conosce già la Serie A e potrebbe diventare un titolare nella difesa di Cristian Chivu. L’ostacolo principale resta la richiesta economica degli Spurs, ancora considerata molto alta. L’Inter vuole però proseguire il pressing e capire se esistano margini per abbassare il prezzo o costruire una formula sostenibile.