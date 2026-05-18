Annata difficile, fatta di alti e bassi per l'Inter Primavera che conquista i Playoff e ora potrà giocarsi il tutto per tutto. Il primo ad essere premiato oggi durante la Primavera 1 Best Awards 2026 di Sportitalia è Mattia Marello. "Giusto dire difensore o esterno? Io sono sempre a disposizione del mister e della squadra e gioco dove servo. Cerco di dare sempre il massimo ovunque giochi e anche se gioco per dieci minuti. Voglio sempre dare il massimo per la squadra" ha detto subito dopo essere stato premiato nella top 11.

Avete centrato i play-off alla fine, adesso dove dovete arrivare?

"Ci abbiamo creduto fino alla fine, come ci ha sempre detto il mister, come ci è ha raccomandato la società e siamo contenti e orgogliosi del percorso che abbiamo fatto fino adesso, però sicuramente questo è l'inizio del nostro cammino e speriamo possa continuare fino alla fine".

All'ultima curva l'Inter è arrivata ai playoff e ora si gioca il tutto per tutto.

"Esatto, come ho già detto prima, anche il mister della società e lo staff e tutti tutta la squadra. Ci aveva creduto fino alla fine e i risultati sono arrivati comunque. È tutto merito nostro, perché ci abbiamo creduto fino alla fine e i risultati si sono visti".

Che significa per un giocatore fornire 15 assist?

"Sicuramente è un orgoglio per me e la squadra, fare un assist è sempre un terno al lotto perché se non c'è chi segna non vengono realizzati. Sono contento del percorso fatto da me e dalla squadra".

Il tuo giocatore di riferimento?

"Federico Dimarco".