L’amichevole disputata mercoledì contro l’Aasen è stata soltanto un antipasto. Oggi, alle 16.30, l’Inter affronta il Karlsruhe nella seconda e ultima gara del ritiro tedesco, prima di iniziare la tournée asiatica. La sfida si giocherà a Donaueschingen contro una formazione della seconda divisione tedesca. Per Cristian Chivu sarà l’occasione di alzare il livello del confronto e verificare i progressi compiuti durante il lavoro in Germania. Mercoledì i nerazzurri partiranno per Hong Kong, dove affronteranno il Manchester City. Successivamente sono previste altre due amichevoli contro Juventus e Milan, appuntamenti utili per avvicinarsi all’inizio della stagione.

Assenti Massolin e Asllani

Come scrive La Gazzetta dello Sport, contro il Karlsruhe il tecnico potrà utilizzare quasi tutti i convocati. Non saranno però disponibili Massolin e Kristjan Asllani, entrambi alle prese con un risentimento muscolare che potrebbe mettere a rischio anche la partenza per l’Oriente.

Chivu valuta Pavard e Diouf

L’amichevole potrebbe offrire nuovo spazio a Benjamin Pavard nel reparto difensivo. Il francese, rientrato dal prestito al Marsiglia, sta cercando di convincere allenatore e società a confermarlo nella rosa nerazzurra. In mezzo al campo dovrebbe essere impiegato Aleksandar Stankovic, mentre sulla corsia destra potrebbe trovare minuti Diouf.

I giovani cercano conferme

In attacco la garanzia resta Pio Esposito, che potrebbe essere affiancato dal classe 2007 Idrissou o dal 2006 Topalovic, arrivato con quattro giorni di anticipo rispetto ai compagni. Tra esperimenti, verifiche e gerarchie ancora aperte, il test contro il Karlsruhe rappresenterà un passaggio importante nella costruzione della nuova Inter di Chivu.