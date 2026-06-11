Lautaro Martinez sta lottando per una maglia da titolare nell'Argentina in vista del Mondiale in partenza. Ha segnato un gol e fornito un assist contro l'Honduras, poi si è procurato un rigore contro l'Islanda, ma non basta. "Peccato che Lautaro - si legge sul Corriere della Sera - abbia sbagliato il gol e poi abbia colpito anche un palo clamoroso. Per l’ennesima volta Scaloni ha spiegato che la coppia di attaccanti assieme può anche funzionare, ma l’equilibrio non sarebbe quello giusto. Per questo ogni occasione da gol, anche in amichevole, va sfruttata da Lautaro per marcare il territorio e scollarsi di dosso la fastidiosa etichetta di «attaccante che soffre il Mondiale» che una parte dell’opinione pubblica argentina gli ha già incollato addosso.

Lautaro e la voglia che diventa frenesia: le quote dicono che...

Come sottolinea il quotidiano, infatti, "Lautaro non si tira mai indietro e per questo è molto amato dagli interisti. A volte però il suo furore nei momenti chiave rischia di diventare frenesia e la mira gli fa difetto: sarà anche per questo che la vittoria della classifica marcatori del Mondiale da parte di Martinez è quotata a 25, molto indietro rispetto a Kane, Haaland o Mbappé. Ma Lautaro che ad agosto compie 29 anni ha ancora tanto da dare".