Paola Fadda, giocatrice dell'Inter Women, è passata in prestito al Sassuolo Women e ha pronunciato le prime parole per la sua nuova esperienza: "Ho scelto il Sassuolo per il progetto di crescita, la serietà della Società e la possibilità di mettermi alla prova in un contesto di Serie A con una squadra ambiziosa. Voglio continuare a crescere, dimostrare il mio valore e mettere sempre cuore e grinta al servizio della squadra. Non vedo l’ora di scendere in campo e difendere questa maglia insieme alle mie compagne”.

Sezione: Inter Femminile / Data: Lun 27 luglio 2026 alle 22:14
Niccolò Anfosso
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Niccolò Anfosso
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Niccolò Anfosso
Giornalista pubblicista nato nel 2000. Laureato con il massimo dei voti in Scienze della comunicazione. Cresciuto a pane, sport e libri. Alla continua ricerca della perfezione