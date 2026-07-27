Paola Fadda, giocatrice dell'Inter Women, è passata in prestito al Sassuolo Women e ha pronunciato le prime parole per la sua nuova esperienza: "Ho scelto il Sassuolo per il progetto di crescita, la serietà della Società e la possibilità di mettermi alla prova in un contesto di Serie A con una squadra ambiziosa. Voglio continuare a crescere, dimostrare il mio valore e mettere sempre cuore e grinta al servizio della squadra. Non vedo l’ora di scendere in campo e difendere questa maglia insieme alle mie compagne”.