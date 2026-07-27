La vicesindaca e assessora alla Rigenerazione urbana del Comune di Milano Anna Scavuzzo ha commentato la notizia dell'intesa tra Palazzo Marino e Regione Lombardia per la realizzazione del nuovo stadio di San Siro: "Confermo che il Comune sarà disponibile ad anticipare ovunque possibile le proprie attività e a fronte dei tempestivi riscontri da parte della società lavoreremo tutti al fine di consentire l’avvio dei lavori di costruzione del nuovo stadio nel secondo semestre 2027, anche nella prospettiva di candidatura di Milano alla fase finale del campionato europeo di calcio UEFA 2032".

La società Stadio San Siro SpA, fa sapere Calcio e Finanza, ha presentato lo scorso 16 marzo la proposta di Piano Attuativo, che dovrà essere approvato dal Comune all’esito dell’istruttoria già avviata. Dopo il parere finale Vas (Valutazione Ambientale Strategica), il progetto di fattibilità tecnico-economica sarà valutato dalla Regione, in considerazione della sua competenza in materia di valutazione di impatto ambientale, nell’ambito della Conferenza di Servizi decisoria. Gli impegni sottoscritti con Regione hanno l’obiettivo di concludere tutte le procedure autorizzatorie, comprese quelle ambientali, entro e non oltre il termine di 560 giorni dalla presentazione del Piano Attuativo, quindi entro l’estate 2027.