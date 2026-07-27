Giuseppe Galli, agente e presidente dell'Assoagenti, ha parlato a StileTV della situazione relativa al calciomercato: "Il mercato è lento perchè c’è stato il Mondiale e perchè non ci sono i soldi. Il Mondiale fa ritardare perché si aspetta di trovare l’occasione e poi non ci sono soldi per cui è un mercato molto a rilento. De Laurentiis ha fatto una spesa faraonica l’anno scorso, Allegri valuterà la squadra e se vorranno dei pezzi il Napoli non dirà no, ma dovrà cedere qualcuno, ma il Napoli è una buona squadra". Le parole raccolte da TuttoNapoli.