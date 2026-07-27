Anche Giancarlo Abete, presidente della LND, ha parlato della situazione caotica in seno alla federazione per la scelta del ct e le dimissioni di Maldini e Leonardo: "L'aria di situazioni a cui non siamo abituati per quel che mi riguarda ma c'è sempre una prima volta. Siamo persone adulte, vaccinate e responbsabili e dobbiamo cercare di riprendere il filo del discorso. Se il progetto prevede il direttore tecnico, teoricamente si dovrebbe ripartire da qui. Il presidente aveva fatto a lungo la corte sportiva a Paolo Maldini e la logica vorrebbe che si ripartisse in primis dal direttore tecnico", le parole riprese da TMW.