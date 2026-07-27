Il presidente del Senato, Ignazio La Russa, ha commentato così la situazione relativa al mancato arrivo di Pirlo nel ruolo di CT dell'Italia: "Io mi ero permesso qualche dubbio sul piano tecnico, visto che Pirlo è stato un grande campione ma ha scarsa esperienza come allenatore". Ancora La Russa, nelle parole riprese da AdKronos: "La questione dei rapporti tra Pirlo e la Russia mi sembra meno rilevante rispetto all'aspetto tecnico"

Sulle dimissioni di Maldini, ha aggiunto: "Sono certo che il presidente Malagò, che ha la mia fiducia, troverà la soluzione migliore".