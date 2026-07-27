Il presidente del Senato, Ignazio La Russa, ha commentato così la situazione relativa al mancato arrivo di Pirlo nel ruolo di CT dell'Italia: "Io mi ero permesso qualche dubbio sul piano tecnico, visto che Pirlo è stato un grande campione ma ha scarsa esperienza come allenatore". Ancora La Russa, nelle parole riprese da AdKronos: "La questione dei rapporti tra Pirlo e la Russia mi sembra meno rilevante rispetto all'aspetto tecnico"

Sulle dimissioni di Maldini, ha aggiunto: "Sono certo che il presidente Malagò, che ha la mia fiducia, troverà la soluzione migliore".

Sezione: News / Data: Lun 27 luglio 2026 alle 23:54
Niccolò Anfosso
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Niccolò Anfosso
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Niccolò Anfosso
Giornalista pubblicista nato nel 2000. Laureato con il massimo dei voti in Scienze della comunicazione. Cresciuto a pane, sport e libri. Alla continua ricerca della perfezione