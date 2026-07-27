Il Parma Women potrebbe prendere in prestito la giocatrice classe 2007 Lidia Consolini, in forza all'Inter. Sulla difensore nerazzurra ci sono però anche la Napoli Women e la Lazio, come riferisce FirenzeViola. Allo stato attuale delle cose, la sua destinazione più probabile è proprio il Parma, evidenzia ParmaLive. Consolini potrebbe dunque giocare una stagione in prestito per proseguire il proprio percorso di crescita professionale e tornare in forma alla truppa nerazzurra.