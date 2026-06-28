Ange-Yoan Bonny ha passato il rito di iniziazione della nazionale ivoriana. L'attaccante dell'Inter, da pochi mesi giocatore della selezione degli Elefanti, con la quale ha messo assieme tre presenze ufficiali, tutte al Mondiale 2026, si è presentato ai compagni di squadra rispondendo ad alcune domande prima di esibirsi con un balletto che ha suscitato le risa dei presenti. Vedere per credere il video pubblicato dal profilo X 'Équipe Nationale de Football Cote d’Ivoire': 

Sezione: Multimedia / Data: Dom 28 giugno 2026 alle 12:55
Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
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Mattia Zangari
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Mattia Zangari
Giornalista pubblicista che, da quando ha cominciato a lavorare per FcInterNews.it, è convinto che chi sa solo di Inter non sa niente di Inter. Per anni voce del calcio giovanile, oggi concentrato sulla prima squadra per ragioni di anzianità.