Ange-Yoan Bonny ha passato il rito di iniziazione della nazionale ivoriana. L'attaccante dell'Inter, da pochi mesi giocatore della selezione degli Elefanti, con la quale ha messo assieme tre presenze ufficiali, tutte al Mondiale 2026, si è presentato ai compagni di squadra rispondendo ad alcune domande prima di esibirsi con un balletto che ha suscitato le risa dei presenti. Vedere per credere il video pubblicato dal profilo X 'Équipe Nationale de Football Cote d’Ivoire':