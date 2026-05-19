Vederle su un sito o su pagine Facebook è una cosa, ma dal vivo l'esperienza è decisamente superiore. Parallelamente all'annuncio ufficiale dato dall'Inter attraverso i propri canali, sia sito sia social, la nuova maglia Home, stagione 2026/27, è stata messa a disposizione negli store di tutti coloro che volessere subito acquistarla.

Con o senza nome del calciatore, oppure personalizzabile, i tifosi interisti possono continuare a cavalcare l'onda dell'entusiasmo per i festeggiamenti del Double regalandosi già oggi un pezzo di futuro, vale a dire la maglia che Lautaro e compagni indosseranno con il tricolore e la coccarda della Coppa Italia sul petto, in bella vista.

A seguire alcune immagini direttamente dallo store ufficiale dell'Inter a Milano.

Sezione: Multimedia / Data: Mar 19 maggio 2026 alle 13:15
Fabio Costantino / Twitter: @F79rc
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Fabio Costantino
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Fabio Costantino
Fabio Costantino è giornalista pubblicista dal 2009, direttore responsabile e co-fondatore di FcInterNews.it da dicembre 2008, ha collaborato con numerose testate sportive in passato e oggi si occupa della gestione della redazione e di tutto ciò che la riguarda.