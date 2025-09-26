Dopo un inizio a rilento, l'Inter U23 sta cominciando a cambiare marcia nel campionato di Serie C: ieri sera, all'U-Power Stadium di Monza, è arrivata la terza vittoria consecutiva in campionato della squadra di Stefano Vecchi, capace di superare 2-0 la Triestina per effetto dei gol di Luka Topalovic e Issiaka Kamate. Ecco il video delle loro reti: