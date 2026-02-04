Arriva dal secondo anello verde un messaggio di vicinanza per Emil Audero dopo i tristemente noti fatti di Cremona. I tifosi organizzati nerazzurri hanno esposto uno striscione nel quale esprimono solidarietà all'ex portiere nerazzurro.

