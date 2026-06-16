L'hotel che ospita la nazionale francese, a Boston, ieri ha aperto le porte a Paul Pogba, che ha voluto fare una sorpresa ai suoi ex compagni di squadra, alla vigilia del match di debutto al Mondiale contro il Senegal. Come si può apprezzare nel video pubblicato sul profilo X 'Equipe de France', il centrocampista ora in forza al Monaco è stato accolto da Mbappé e compagni, compreso l'interista Marcus Thuram, con forti e abbracci e tanta emozione. 

Sezione: Multimedia / Data: Mar 16 giugno 2026 alle 16:55
Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
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Mattia Zangari
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Mattia Zangari
Giornalista pubblicista che, da quando ha cominciato a lavorare per FcInterNews.it, è convinto che chi sa solo di Inter non sa niente di Inter. Per anni voce del calcio giovanile, oggi concentrato sulla prima squadra per ragioni di anzianità.