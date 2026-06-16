L'hotel che ospita la nazionale francese, a Boston, ieri ha aperto le porte a Paul Pogba, che ha voluto fare una sorpresa ai suoi ex compagni di squadra, alla vigilia del match di debutto al Mondiale contro il Senegal. Come si può apprezzare nel video pubblicato sul profilo X 'Equipe de France', il centrocampista ora in forza al Monaco è stato accolto da Mbappé e compagni, compreso l'interista Marcus Thuram, con forti e abbracci e tanta emozione.

.@paulpogba est venu faire un coucou aux Bleus à leur hôtel hier ! pic.twitter.com/bfDFai5cau — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) June 16, 2026