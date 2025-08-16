Una cena di mercato, con tanti volti sorridenti. Sportitalia documenta sui propri canali ufficiali l'incontro di ieri sera tra Piero Ausilio, Dario Baccin, Cristian Chivu e tutto il suo staff, da Riccardo Ferri ad Angelo Palombo.

Temi sul tavolo? Chissà. Difficile non si sia parlato della campagna acquisti, visto che alla deadline mancano ormai due settimane.

Sezione: Multimedia / Data: Sab 16 agosto 2025 alle 11:45
Autore: FcInterNews Redazione
vedi letture
Print