Beppe Marotta si è limitato semplicemente a salutare i cronisti presenti all'esterno della sede della Lega Serie A, in via Rosellini, a Milano, che gli chiedevano se fosse soddisfatto dal lavoro fatto dall'Inter durante il mercato estivo. Come si può apprezzare dal video girato dal nostro inviato, il presidente nerazzurro, di fronte alla domanda, ha tirato dritto facendo un semplice saluto ai giornalisti prima di salire sull'ascensore. 

Sezione: Multimedia / Data: Mar 02 settembre 2025 alle 11:53 / Fonte: dall'inviato Simone Togna
Autore: Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
