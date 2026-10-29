Ed eccoli i primi render del nuovo San Siro, le prime immagini che tutti aspettavano: un impianto moderno, esteticamente bello da vedere, che può cambiare colore a seconda che a giocare sia l'Inter o il Milan, un'opera bella architettonicamente anche da vedere che completa lo skyline milanese e che dovrebbe vedere inaugurazione nella stagione 2031/32. A seguire alcuni render ufficiali del nuovo impianto milanese.

Sezione: Multimedia / Data: Gio 29 ottobre 2026 alle 22:26
Autore: Redazione FcInterNews.it / Twitter: @Fcinternewsit
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