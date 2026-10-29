Se José Mourinho è sempre sotto i riflettori in Spagna, al Real Madrid reduce dal colpaccio a Barcellona, per approfondire ulteriormente il personaggio c'è chi ne avrebbe cose da raccontare. Ed è Massimo Moratti, che nel 2010 liberò il portoghese peer la sua prima esperienza blanca. AS ha intervistato l'ex patron nerazzurro trattando vari argomenti, perché è impensabile parlare con lui e non strappargli aneddoti e curiosità.

Presidente, qualche giorno fa ho letto un'intervista a Joan Laporta sul Corriere della Sera, in cui ammetteva che il Barça aveva provato a ingaggiare Lautaro, ma Marotta li aveva fermati.

"Non parlo con Laporta da molto tempo, ma è comprensibile. Lautaro è storia dell'Inter. È normale che abbiano deciso di non venderlo. Forse si ritirerà lì".

Da sempre visto attraverso la lente di Inter e Barça, quest'anno Ronaldo ha compiuto cinquant'anni. Lo ha strappato ai blaugrana, e il calcio forse è cambiato per sempre. Come si è svolta questa operazione fulminea nelle prime ore del mattino?

"Il fatto è che il Barça aveva fissato un prezzo. Forse lo ritenevano alto, ma per me non lo era. Lo consideravo interessante, accessibile. Era gestibile. Poi, ovviamente, hanno cambiato idea, ma era troppo tardi. L'accordo con l'Inter era concluso. Ronaldo era entusiasta di venire a giocare in Italia. Anche questo ha influenzato il trasferimento. Il Barça era furioso perché non se lo aspettava. Pensavano che non se ne sarebbe andato per quella cifra, ma per me non era un problema".

Giovanni Branchini una volta mi disse che il Barça gli aveva promesso una certa cifra per il rinnovo del contratto, e poi si erano tirati indietro. Cambiando argomento… Come sono sempre stati i rapporti con il Real Madrid? Florentino si è portato via Mourinho, il suo figliol prodigo.

"Eccezionale, sempre. Nessun problema. Il rapporto che avevamo era sano, piacevole… Sì, anche quando hanno ingaggiato Mourinho. Sono una persona tranquilla che ama il calcio in tutti i suoi aspetti. È uno sport in cui può succedere di tutto, ed è questo che lo rende fantastico. Bisogna mettere le cose nella giusta prospettiva. Lui voleva andarsene, e l'ha fatto".

Mou voleva andare al Real Madrid. Sembra che lei l'abbia presa con molta naturalezza.

"Sì, voleva andarsene. Cosa potevo fare? Il suo sogno era quello di vivere un'avventura con il Real Madrid. E così è stato. Oggi lo vediamo di nuovo lì".

Lo vede come un allenatore cambiato? Al di là della recente vittoria al Camp Nou, lo vede diverso? Fino alla vittoria per 3-4 allo Stadio Olimpico contro la Roma, si parlava della fine della sua carriera. Oggi, tutto è cambiato drasticamente. Siamo passati da un estremo all'altro.

"Rispetto Mourinho. Conosco il suo carattere, ed è difficile cambiarlo. La sua ossessione per la vittoria è sempre evidente. Grande personalità, determinazione… Il fatto è che il calcio è cambiato, è diventato sempre più complesso. Pieno di novità, idee moderne… Bisogna adattarsi, ma Mou è rimasto lo stesso. Dovrei anche aggiungere che i calciatori di oggi non sono più quelli di una volta… In altre parole, il senso di appartenenza è fragile. Meno impegno verso un club, senza dubbio. Non è facile gestire tutto questo. In questo senso, Mourinho è uno dei più preparati a gestire un gruppo in modo magnifico. A infondere in loro una mentalità vincente. Non ho dubbi. Insisto, perché lo conosco. È il miglior allenatore che abbia mai avuto all'Inter. Gli sono molto vicino… Quello che ha fatto qui in due anni è stato il massimo".

Nella sua tanto attesa vittoria in Champions League, cosa l'ha entusiasmata di più quando hai eliminato il Barça o nella finale contro il Bayern?

"Al Camp Nou ero ancora più felice. Ho festeggiato la finale dopo aver eliminato il Barça di Pep ancora più di quanto non avessi fatto dopo aver battuto il Bayern 2-0 al Bernabéu. È stato tutto sensazionale, senza dubbio. Indimenticabile".

In una delle sue ultime interviste ho letto che hai detto a proposito di Messi: "Avrei fatto qualsiasi cosa per ingaggiarlo all'Inter". È vero?

"Più che una follia, lasciatemi dire un'altra cosa… L'ho visto giocare in una squadra Under 17 quando ancora nessuno parlava di lui come di una stella mondiale. Ho capito subito che era speciale. Non solo per la sua abilità, ma per la sua fame e la sua voglia di vincere. Messi era già intimidatorio. Ricordo di aver parlato di lui all'epoca su molti giornali italiani. Volevo ingaggiarlo, sì. Anzi, ho fatto in modo che venisse contattato più volte, ma mai con mezzi scorretti o poco raccomandabili. Sapevo che il Barça, il club che lo aveva aiutato a crescere, stava per offrirgli un contratto. Non volevo intromettermi. Quello che è successo dopo è storia. Il Barça se l'è preso, sì. Devo anche aggiungere che Messi, in un certo senso, mi ha ringraziato per il mio interesse. Mi ha dato la sua maglia per dimostrarmi il suo sostegno. Me l'ha spedita, sì".

Messi era forse il suo grande sogno irrealizzato?

"Sì, pur conoscendo l'affetto che legava il club al giocatore, a dire il vero non ho insistito troppo. Non lo considero un fallimento, perché, come ho detto, non ho forzato la mano. Ammetto però che in quegli anni è stato uno dei miei punti deboli. Lo ammiravo moltissimo".

Qual è stato il giocatore che più desiderava indossare la maglia nerazzurra ma non ci è riuscito?

"Eric Cantona. Un giocatore fantastico. È stato davvero il grande sogno proibito.

Ultima domanda sulla grande squadra dell'Inter di suo padre, con Mazzola, Luis Suárez e quelle partite eroiche contro il Real Madrid. Qual è la sua opinione al riguardo?

"Il presidente era mio padre. Forse incarnava la storia più bella del club. Gli anni di Helenio Herrera, cinque anni di sforzi per vincere tutto in Italia e in Europa. Le loro Coppe dei Campioni (contro Real Madrid e Benfica, ndr), gli anni Sessanta, sempre con lo stesso nucleo di giocatori… Soprattutto, il grande Luisito, l'architetto. Un uomo formidabile che ha cambiato il corso del calcio. Un pioniere. Uno dei migliori calciatori che abbiano mai calcato i campi del campionato italiano".

La chiamano ancora dal club per chiedere consigli su certi giocatori o nuovi acquisti? È sempre stato un grande appassionato di calciomercato… Chino Recoba, Roberto Carlos, Baggio, Figo, Zanetti, Vieri, Ibrahimovic, Seedorf, Milito, Eto'o… Successi, fallimenti, ma sempre il suo amore per il bel calcio. Per intrattenere i tifosi.

"No. Mi sto già nascondendo. Non rispondo. Non voglio essere coinvolto in niente. Cerco sempre di starne fuori per non interferire. Sono fuori dal mondo del calcio, anche se lo guardo".

Laporta una volta disse di aver offerto 250 milioni di euro per la clausola rescissoria di Messi. Probabilmente non l'ha chiamata prima di Marotta per valutare la situazione, per vedere se Lautaro Martínez se ne sarebbe andato. Dopo Julián, il Barça ha fatto un'offerta molto forte per lui.

"No. Onestamente, sono passati molti anni dall'ultima volta che ho parlato con Joan Laporta. È comprensibile, tra l'altro, che l'Inter abbia eretto un muro attorno al suo capitano e grande icona".