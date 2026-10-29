Il derby di Milano di sabato prossimo comincerà con l'Inter avanti di sette punti rispetto al Milan. Secondo Daniele Adani, intervenuto ieri a La Domenica Sportiva, "il Milan si aggrapperà alle quattro di testa che oggi fanno un campionato a parte. Inter, Lazio, Roma e Como non sono criticabili quasi in nulla, possiamo criticarlo ma c'è una continuità di percorso, che nel caso della Lazio dà stupore. Il Milan è la prima dell'altra classifica e può aggrapparsi alle altre quattro quando troverà Gonçalo Ramos, che è quello che deve spostare il rendimento dei rossoneri".

Nel parlare della prova dell'Inter, invece, in studio ci si concentra soprattutto sugli episodi arbitrali. "Come ha detto Nesta, ad alcuni arbitri c'è un pezzo di conoscenza che manca. Sul contatto Carlos Augusto-Sohm manca comprensione del fatto che lì c'è il colpo che piega la gamba all'avversario. Come se tu valuti lieve il tocco su Sucic, allora devi ammonirlo. Se c'è il colpo è fallo, se non c'è mi devi dire perché deve cadere. O uno o l'altro".