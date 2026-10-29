C'era anche Lois Openda al Groupama Stadium di Decines-Charpieu ieri sera, dove il Lione ha travolto 6-0 l'Inter Women nella terza giornata della Women's Champions League. L'ex attaccante della Juventus, attualmente in prestito proprio al Lione e fermo per una microfrattura al perone della gamba destra (ha abbandonato da poco le stampelle), accompagnato dalla moglie ha assistito alla partita della squadra femminile.

Dopo aver ricevuto una maglia prima dell'incontro, il nazionale belga si sarà sicuramente goduto la prestazione offensiva magistrale delle giocatrici di Jonatan Giráldez. Openda era tutto sorrisi mentre chiacchierava con Wendie Renard al termine della partita. I due hanno parlato della partita dell'OL contro il PSG al Parco dei Principi, nonché dell'infortunio.