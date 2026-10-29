Archiviata la vittoria a Venezia nel primo turno infrasettimanale di Serie A, l'Inter di Chivu è già chiamata a preparare il derby di Milano in programma sabato sera a San Siro. Amorim recupera tre giocatori fondamentali, Chivu nessuno. Ma a far discutere sono le probabili scelte del mister nerazzurro.

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Sezione: In Primo Piano / Data: Gio 29 ottobre 2026 alle 17:13
Raffaele Caruso / Twitter: @raffaelecaru
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Raffaele Caruso
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Raffaele Caruso
Giornalista pubblicista e social media. L'Inter è la mia passione, ma anche il mio lavoro. Scrivo e mi occupo dei social, dal lunedì al venerdì su YouTube e nel Salotto di FcInterNews.